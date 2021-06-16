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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزاء والد إيمان العاصي في منزل الأسرة

صدى البلد

تقيم الفنانة إيمان العاصي عزاء والدها الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، في منزل الأسرة. 

وكان قد حرص مجموعة من الفنانين على التواجد مع الفنانة إيمان العاصي خلال دفنة والدها الذي أنتهت منذ قليل بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو، ومنهم  دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

وكان قد كشف الفنان أحمد طلعت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” ، عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي.

وعلق أحمد طلعت  قائلاً : “ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، والد إيمان العاصي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ” . 

 

إيمان العاصي عزاء والدها مقابر العائلة محمد سيد بشير احمد صلاح حسني

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