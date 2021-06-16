خبير اقتصادي: المواطن يشعر بـ رضا نفسي تجاه الحكومة

قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن الدولة تقوم بدور كبير من أجل تحسين حياة المواطن، وتعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الجميع يتابع حجم المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل محدودى الدخل، مؤكدًا أن المواطن يشعر بـ رضاء نفسي بعد أن يتم نقله من عشوائيات لـ مساكن جديدة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك إمكانيات رهيبة، وهى بوابة لـ إفريقيا، كاشفا أن الفترة الحالية من أفضل الفترات الاستثمارية لمصر.

وأشار إلى أن الدولة تقدم خدمات صحية وتعليمية و توصيل غاز و صرف صحي، وتوصيل مياه سليمة للمواطنين.