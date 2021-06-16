تدريبات متنوعه للاعبي الأهلي في تونس

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة ٤٠ دقيقة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس. وحرص موسيماني على الاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.