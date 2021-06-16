بايدن: اتفقت مع الرئيس الروسي على تعزيز الجهود الدبلوماسية.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن لهجة الحوار مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الذي استمر لـ 4 ساعات كانت جيدة.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الروسي بوتين، أنه اتفق مع الرئيس الروسي بوتين على تعزيز الجهود الدبلوماسية لتطبيق اتفاق مينسك بشأن أوكرانيا .

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اللقاء مع الرئيس الروسي شهد بحث الأزمة في القطب الشمالي.

وأشار بايدن إلى إننا نريد علاقات مستقرة مع روسيا، مؤكدا أنه ناقش خلال القمة مع بوتين، العلاقات الثنائية مع روسيا.

