إيطاليا ضد سويسرا .. تشكيل الفريقين الرسمي لـ يورو 2020

يواجه المنتخب الإيطالي، نظيره، السويسري اليوم، الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً، في ثاني جولات المجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم على ملعب الأولمبيكو في روما.

وجاء تشكيل إيطاليا كالاتي:

دوناروما - دي لورينزو - كيليني - سبينازولا - لوكاتيلي - جورجينهو - إنسيني- بيراردي - إيموبيلي - باريلا - بونوتشي

وجاء تشكيل سويسرا كالاتي:

سومر - مبابو - إلفيدي - أكانجي- بريل إمبولو - ريمو- فريلير - هاريس - تشاكا - ريكاردو رودريغيز - شار شاكيري

وتخوض إيطاليا المواجهة بعد اكتساحها لتركيا 3-0 في افتتاح بطولة اليورو، بينما تعادلت سويسرا أمام ويلز 1-1.

وحال فوزها، الذي سيكون العاشر تواليا، ستحسم إيطاليا التأهل حسابيا للدور ثمن النهائي.

حيث إن الفوز على سويسرا سيجعل إيطاليا أول منتخب يتأهل لأدوار خروج المهزوم دون النظر إلى بقية نتائج المجموعة،