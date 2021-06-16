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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل يمنع الطالب من دخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس انه لم يتم منع اي طالبة دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات  منوها انه يتم حجب النتائج الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط .

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وأضافت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدي البلد ان دارة التكافل الاجتماعي تقوم علي مدار السنة من أجل مساعدة الطلاب الغير قادرين من مستوى كليات الجامعة لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية وحتى ينشأ كل منهم مواطن صالح يخدم الوطن.

 

وأشارت عميدة كلية البنات ان هيئة اعضاء التدريس ايضا يقوموا بجمع تبرعات لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين حيث تم تسديد مصاريف 2000 طالبة  خلال العام الحالي .

 

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وتابعت ان منع دخول الطلاب الغير مسددين للمصروفات الدراسية الامتحانات غير قانوني ولا ينص عليه قانون تنظيم الجامعات مؤكده ان يمنع الطالب الغير المقيد بدخول الامتحانات  . 

 

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