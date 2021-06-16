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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ 6 ساعات.. حريق هائل بمحافظة الحمراء العمانية

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف وهيئة البيئة بسلطنة عمان جهودها الآن لاحتواء الحريق المستمر منذ ٦ ساعات في منطقة رأس الحرق في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.


وأكد أحمد بن سالم الناعبي الباحث القانوني بإدارة البيئة بمحافظة الداخلية  أن الحريق ما زال مستمرًا حتى الآن مع تأثر كبير للمفردات الطبيعية مثل أشجار العلعلان والعتم البري بحسب ماذكرت صحيفة أثير العمانية.

 

وابان أن صعوبة التضاريس تعيق جهود احتواء الحريق وأن الجهات المعنية تبذل جهدًا مضاعفًا من أجل تقليل حجم الضرر.

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وكان مركز عمليات هيئة الدفاع المدني العماني قد تلقت بلاغاً عن نشوب حريق في أشجار بمنطقة رأس الحرق بولاية الحمراء.

وعلي الفور تحركت فرق الإطفاء بمحافظة ‎الداخلية بالتعاون مع طيران الشرطة إلى الموقع، للتعامل مع الحريق حيث أكدت  الهيئة على عدم وجود خطورة على سكان المنطقة القريبة من موقع الحريق. 
 

حريق هائل الدفاع المدني الإسعاف عمان هيئة البيئة

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