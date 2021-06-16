الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدا من الدفعة الثانية لمنحة ناصر للقيادة ..صور

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدا من الدفعة الثانية لمنحة ناصر للقيادة، المُقدمة من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات الوطنية إلى شباب قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقد شاركت الأكاديمية في عملية اختيار المتدربين وفقًا للتكليف الرئاسي لاختيار أفضل العناصر.

ورحبت د. رشا راغب بجميع أعضاء الوفد وعبرت عن سعادتها برؤية أربعة من خريجي الأكاديمية الوطنية بينهم، وقالت: "الأكاديمية بيتهم الذي ينتمون إليه وهذا أمر طبيعي أن يأتوا إليها ويتواصلوا معنا أثناء تواجدهم في مصر لأي سبب"، وتمنت لجميع المشاركين في يومهم الختامي في المنحة أن يكونوا قد قضوا 15 يومًا مميزًا في مصر.

قدمت الأكاديمية عرضًا تعريفيًا عن رؤيتها ورسالتها وأبرز البرامج التي تقدمها الأكاديمية وعن تضمين البرامج التدريبية للأنشطة المختلفة الثقافية والرياضية، وأيضًا عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الأكاديمية إلى جانب التدريب كالاختبارات والتي تشمل المعلومات العامة واختبارات اللغة العربية والإنجليزية واختبار السمات الشخصية، والاستشارات التي تقدمها الأكاديمية في مختلف المجالات مثل إعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للأفراد والمؤسسات.

ويشمل العرض التعريفي أيضًا المنح التي وفرتها الأكاديمية لخريجيها داخل مصر وفرنسا وتايلاند وسنغافورة واليابان وكوريا والهند وهولندا وسويسرا، فضلًا عن الخطط المستقبلية للأكاديمية والتي منها إنشاء المركز الإقليمي للإبداع والذكاء الاصطناعي بأحد مبانيها؛ وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2019، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الأكاديمية لتشمل المؤسسات والشركات الخاصة والأفراد.

تم عرض عدة تقارير مصورة عن نموذج محاكاة أعضاء الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة للعملية الانتخابية من خلال انتخابات اختيار اسم الدفعة، وآخر به تعقيبات أعضاء المجلس الأعلى للجامعات على البرنامج التدريبي الذي تم تقديمه لهم، وكذلك تقرير مصور عن بعض خريجي الأكاديمية الذين تم تمكينهم في مواقع فاعلة بالدولة، وتم اختتام العروض بأغنية "إفريقيا التي نريد" التي قام بإعدادها وتقديمها شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

قدم رضا صالح -مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة-الشكر والتقدير لـ د. رشا راغب على حفاوة الاستقبال، ونقل لها تحيات معالي الوزير د. أشرف صبحي، وقدم لها درع الوزارة تقديرًا لجُهودها ولتعاونها الدائم.



تحدث 4 من أعضاء الدفعة الثانية لمنحة ناصر للقيادة عن مدى فخرهم بكونهم من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعن الفوائد التي اكتسبوها من التدريب في حياتهم وفي مجال على أرض الواقع، وقام أحدهم نيابةً عن الدفعة بتقديم درع إلى د. رشا تعبيرًا عن امتنانهم للأكاديمية لإعطائهم فرصة التأهيل والتدريب بها.

وخلال اللقاء تقدم أحد المتدربين من دولة باكستان بطلب توفير برنامج بالأكاديمية مثل برنامج APLP إلى دول قارة آسيا، بينما أعرب آخر من دولة ليبيا - وهو يعمل بالدبلوماسية الخارجية الليبية- عن تطلعه إلى إبرام بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية.

اختُتم اللقاء بعمل جولة لجميع الوفد داخل مباني الأكاديمية ، وتفقدوا ورش العمل القائمة في بعض البرامج التدريبية والمعامل والمحاضرات.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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