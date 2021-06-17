عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جونسون محذرا أوروبا: سأتخذ خطوات أحادية لتغيير شروط التجارة بعد بريكست

ارشيفية
ارشيفية

حذّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أنه لن يتوانى عن اتخاذ "الخطوات الضرورية" من جانب واحد لتغيير شروط التجارة البريطانية بعد بريكست ما لم يغير الاتحاد الأوروبي طريقة تطبيقها في إيرلندا الشمالية.

وجاءت تصريحاته، في الوقت الذي أكدت فيه حكومته أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة سماح لبعض القواعد المطبقة في المقاطعة البريطانية.

وتريد بريطانيا من الكتلة أن تؤجل مهلة محددة في نهاية الشهر من أجل بدء تطبيق نظام تجاري جديد حول اللحوم المبردة قد يؤدي إلى حظر واردات إلى إيرلندا الشمالية من منتجات مثل النقانق.
واتفقت لندن والاتحاد الأوروبي على "بروتوكول" خاص لتنظيم التجارة في مرحلة ما بعد بريكست مع إيرلندا الشمالية كجزء من اتفاق خروج بريطانيا من الكتلة.

ومنذ بداية العام 2021، بقيت المنطقة فعليا ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة.

ويدور الخلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات التجارية الخاصة بإيرلندا الشمالية والتي تنص على فرض ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى المقاطعة من البر البريطاني.

ووُضع البروتوكول لمنع ظهور "حدود صلبة" بين إيرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية إيرلندا.

ومع ذلك، فإن البروتوكول لا يحظى بشعبية كبيرة بين الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة والذين يقولون إنه يخلق بحكم الأمر الواقع حدودا مع البر الرئيسي.

وتتفاوض بريطانيا مع بروكسل لمحاولة تغيير الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق البروتوكول.

وفي وقت سابق، قال وزير بريكست ديفيد فروست أمام لجنة التدقيق البرلمانية إن تأخير بدء عمليات التحقق من اللحوم المبردة "سيوفر متنفسا للمناقشات الحالية... لمحاولة إيجاد حلول".

لكنه أضاف "لا نحرز تقدما كبيرا".

من جانبها، ستعتبر بروكسل أي تحركات أحادية الجانب تفكيكًا للاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التفاوض عليه بعد استفتاء عام 2016.

وقد طغت "حرب النقانق" على قمة مجموعة السبع التي عقدت في إنجلترا نهاية الأسبوع الماضي.

ترشيحاتنا

تعرف على علامات تلف تابلوه السيارة وطرق علاجها

5 قصص في حياة الشيخ الشعراوي.. لا يعرفها الكثيرون

ننشر أسلوب عمل اللجان النوعية بـ مجلس النواب

أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر .. و10 ميزات استثنائية قادمة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021

ضياء السيد : كل مباراة لسيراميكا بكون مرعوب من التحكيم .. والبطاوي صعبان عليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ