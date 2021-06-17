رسالة دكتوراه.. تناقش مقترح اضافة مقرر للتحميل لطلاب كلية التعليم الصناعى

كشفت دراسة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بجامعة حلوان، عن امكانية تحسين أداء التشغيل فى محطات خدمة المركبات مع مقترح باضافة مقرر للتحميل لطلاب قسم تكنولوجيا السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وتهدف الدراسة إلى كسب رضا العملاء بوصفه أحد أهم العوامل التي تحدد نجاح أي محطة خدمة سيارات، ومع ذلك فإن اكتساب رضا العملاء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعديد من العوامل من وقت الانتظار ، حيث يعتبر وقت الإصلاح أحد المعايير التي لها تأثير مباشر على وقت الانتظار الذي ينعكس على رضا العملاء.

وركز البحث على زيادة ولاء العملاء فى مراكز الخدمة وزيادة ارضائهم وذلك من خلال تقليل وقت الأنتظار لعملية الإصلاح.

أعدت الدراسة الباحثة عزيزة عطية امام عطية تحت إشراف كل من الدكتور إبراهيم لطفى محمد أستاذ هندسة السيارات وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان و الدكتور محمد إبراهيم إبراهيم أستاذ هندسة السيارات والجرارات، كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، الدكتور رويده صبحى محمد سليم مدرس وخبير تربوي مدير الكلية التكنولوجية بالصحافة سابقا.

وأظهرت الدراسة التي نالتها الباحثة بتقدير ممتاز بأجماع الأراء أن أستخدام مثل هذة التقنيات فى جدولة العمل داخل مراكز الخدمة أداة قوية لتقليل أنتظار العميل لعمليات الأصلاح التى تؤدى بدورها الى زيادة أرضاء العملاء والذى ينعكس فى النهاية إلى زيادة الدخل الكلى لمركز الخدمة( تم التوصل الى تقليل زمن الاصلاح بنسبة 12.5% ) .

كما رصدت الدراسة اتجاهات القيادات الإدارية نحو تحسين الأداء داخل مركز الخدمة الذي بصدده ينعكس على استقبال اكثر لعدد من السيارات التى تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح داخل ورش مركز الخدمة نتيجة لتوفير الوقت مما يؤدى الى زيادة الارباح للمركز وزيادة أرضاء العملاء.



وأوضحت الدراسة أن طرق أستخدام الأساليب العملية لجدولة أوامر الشغل الخاصة بالأصلاح معتمدة على كفاءة العاملين وأدائهم ومهاراتهم، وقد تم أستخدام هذة التقنية على أحد مراكز خدمة السيارات بمدينة العبور وهى بشركة فولكس فاجن المصرية للسيارات والتجارة.



وفسرت الدراسة أسباب وعوامل تفاوت الأداء بين الفنيين داخل مراكز الخدمة.

وخلصت الدراسة إلى تحسين الاداء و تقليل زمن الاصلاح بنسبة 12.5% وزيادة الدخل الكلى للمركز وكسب رضاء العملاء .