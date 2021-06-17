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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية إعلام القاهرة تنظم ويبنار الإعلام وصناعة الوعي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الاعلام جامعة القاهرو ويبنار يناقش الاعلام وصناعة الوعي يتحدث فيه محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية.

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وتدير الوينبار الذي يعقد يوم ١٨ يونيو الحالي الدكتور ليلي عبد المجيد عميدة الكلية الاسبق كما يشارك في الحوار الدكتور محمد حبيب رئيس تحرير قنوات الحياة .

ويشارك في الويبنار طلاب الدراسات العليا والباحثين وعدد من من المهتمين بقضية الوعي مفهومه ومتطلباته وعلاقته بالامن القومي وقضايا التنمية المستدامة ودور وسائل الاعلام التقليدية والرقمية في بنائه ومواجهة كل محاولات تزييف الوعي .

والجدير بالذكر ، انه قد أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن  مشاركة طلاب الكلية في مبادرة كويكب مصر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

 

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وتعتبر المبادرة هي الأولي من نوعها في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف بتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الطلاب على التعمق والبحث في المجالات المتعلقة بالفضاء و ستعقد المبادرة مجموعة من ورش العمل فى مقر الوكالة لتدريب الطلاب على مجالات البحث وإنتاج المواد و الافلام المتعلقة بتكنولوجيا الإتصال والفضاء .

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