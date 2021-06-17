طريقة عمل طاجن الفريك بالجبنة البارميزان

اذا كنتي من هواه تقديم الأكل بطرق مختلفة نقدم لكي اليوم طاجن الفريك بالجبنة البارميزان

مقادير طاجن الفريك بالجبنة البارميزان



فريك

صدور دجاج

بصل

ثوم

فلفل ألوان

جبنة بارميزان

كرفس

فلفل حار

طماطم

زعتر

كزبرة خضراء

زيت

ملح

فلفل

مرقة



طريقة تحضير طاجن الفريك بالجبنة البارميزان



* قطعي البصل قطع صغيرة وضعيها في الزبدة في طاسة على النار حتى تحمر، اضيفي الثوم المفروم والزعتر المفروم ومكعب مرقة

* قطعي الطماطم مكعبات صغيرة ثم أضيفيها إلى الطاسة

* قطعي صدور الدجاج مكعبات صغيرة ثم اضيفيها

* قطعي الفلفل الألوان مكعبات صغيرة والفلفل الحار واضيفيهم للخليط واستمري في التقليب ثم اضيفي اليه قليل من الماء والفريك المنقوع في الماء

* غطيه بالماء مع رشة ملح وفلفل أسود وكزيرة خضراء مفرومة

* ضعي الخليط في طاجن الفرن ورشي عليها الجبنة البراميزان

* ضعي الخليط في طاجن الفرن ورشي عليها الجبنة البراميزان