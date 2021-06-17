عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الفريك بالجبنة البارميزان

صدى البلد

اذا كنتي من هواه تقديم الأكل بطرق مختلفة نقدم لكي اليوم طاجن الفريك بالجبنة البارميزان

 

مقادير طاجن الفريك بالجبنة البارميزان


فريك

صدور دجاج 

بصل 

ثوم 

فلفل ألوان 

جبنة بارميزان 

كرفس

 فلفل حار

 طماطم 

زعتر

 كزبرة خضراء 

زيت 

ملح  

فلفل 

مرقة 

طريقة عمل الحمام المحشي فريك للشيف أسامة السيد

أكلة جديدة.. طريقة عمل فريك بالكبد والبشاميل


طريقة تحضير طاجن الفريك بالجبنة البارميزان


* قطعي البصل قطع صغيرة وضعيها في الزبدة في طاسة على النار حتى تحمر، اضيفي الثوم المفروم والزعتر المفروم ومكعب مرقة

* قطعي الطماطم مكعبات صغيرة ثم أضيفيها إلى الطاسة

* قطعي صدور الدجاج مكعبات صغيرة ثم اضيفيها

* قطعي الفلفل الألوان مكعبات صغيرة والفلفل الحار واضيفيهم للخليط واستمري في التقليب ثم اضيفي اليه قليل من الماء والفريك المنقوع في الماء

* غطيه بالماء مع رشة ملح وفلفل أسود وكزيرة خضراء مفرومة

* ضعي الخليط في طاجن الفرن ورشي عليها الجبنة البراميزان

* ضعي الخليط في طاجن الفرن ورشي عليها الجبنة البراميزان

الفريك بالجبنة جبنة البارميزان طاجن الفريك طاجن

ترشيحاتنا

مصرع سيدة مسنة في حريق شقة بأسيوط

حقيقة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.. موازنة النواب تجيب

الفطر الأخضر والأسود والأصفر والأبيض .. اعرف الفرق بينها وأهم الأعراض

مبروك عطية: من طلق زوجته ولم يخبرها وعاش معها يتحمل الذنب وحده

ذكرى وفاة العالم الرباني الشيخ الشعراوي .. إمام الدعاة قضى حياته في خدمة الدين والوطن

أحضر مباراة الأهلي والترجي.. نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب منتخب سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

يوم احتفالي.. أحمد موسي يعلن خبرا سارا للمصريين

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ