بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني.. للربط بين العلم وآليات التطبيق .. بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية

_بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني

_عميدة بنات عين شمس لم يمنع الطالب من دخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات

_للربط بين العلم وآليات التطبيق ..بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية



قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الدكتورة رقية شلبي في تصريحات لـ “صدي البلد”، انه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا منذ بد امتحانات التيرم الثاني وحتي الان، موضحة أنه كان هناك حالتى اشتباه إصابة بفيروس كورونا، وسيتم قبول اعتذارهما ولن يتأثر تقدير الطالبة عند أدائه الامتحان مستقبلا.

وأكدت عميدة كلية البنات انه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وتخصيص غرفة للعزل بالكلية أثناء فترة الامتحانات، وقيام الطلاب بوضع اوراق الاجابة فى الصناديق المخصصة لها.

وأشارت إلى أن أي طالبة تشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليها عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من إحدي مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقها، مطالبة بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.

وأكدت الدكتورة انه لم يتم منع اي طالبة دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات منوها انه يتم حجب النتائج الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط .





وأضافت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدي البلد ان دارة التكافل الاجتماعي تقوم علي مدار السنة من أجل مساعدة الطلاب الغير قادرين من مستوى كليات الجامعة لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية وحتى ينشأ كل منهم مواطن صالح يخدم الوطن.

وأشارت عميدة كلية البنات ان هيئة اعضاء التدريس ايضا يقوموا بجمع تبرعات لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين حيث تم تسديد مصاريف 2000 طالبة خلال العام الحالي .



وأوضحت أن منع دخول الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية الامتحانات غير قانوني ولا ينص عليه قانون تنظيم الجامعات مؤكدة أن يمنع الطالب غير المقيد بدخول الامتحانات .

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق .

وأكد الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم الاتفاق مع وواحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور مسعد هاشم وهوأحد أبناء زراعة عين شمس ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً .

وأشار إلى انه جرى الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف اجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصه بها واجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية

وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية الغير متوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) وذلك بالمعامل المركزية بالكلية وامكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لاجراء بحوث تطبيقية .