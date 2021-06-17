عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني.. للربط بين العلم وآليات التطبيق .. بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

_بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني

_عميدة بنات عين شمس لم يمنع الطالب من دخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات

_للربط بين العلم وآليات التطبيق ..بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية
 

 

قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن الكلية  توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضافت الدكتورة رقية شلبي في تصريحات لـ “صدي البلد”، انه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا منذ بد امتحانات التيرم الثاني وحتي الان، موضحة أنه كان هناك حالتى اشتباه إصابة بفيروس كورونا، وسيتم قبول اعتذارهما ولن يتأثر تقدير الطالبة عند أدائه الامتحان مستقبلا.

 

وأكدت عميدة كلية البنات  انه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وتخصيص غرفة للعزل بالكلية أثناء فترة الامتحانات، وقيام الطلاب بوضع اوراق الاجابة فى الصناديق المخصصة لها.

 

وأشارت إلى أن أي طالبة تشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليها عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من إحدي مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقها، مطالبة بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.

 

وأكدت الدكتورة  انه لم يتم منع اي طالبة دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات  منوها انه يتم حجب النتائج الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط .


 

وأضافت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدي البلد ان دارة التكافل الاجتماعي تقوم علي مدار السنة من أجل مساعدة الطلاب الغير قادرين من مستوى كليات الجامعة لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية وحتى ينشأ كل منهم مواطن صالح يخدم الوطن.

 

وأشارت عميدة كلية البنات ان هيئة اعضاء التدريس ايضا يقوموا بجمع تبرعات لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين حيث تم تسديد مصاريف 2000 طالبة  خلال العام الحالي .

وأوضحت أن منع دخول الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية الامتحانات غير قانوني ولا ينص عليه قانون تنظيم الجامعات مؤكدة أن يمنع الطالب غير المقيد بدخول الامتحانات  . 

 

 

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق .

 

وأكد الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم  الاتفاق مع  وواحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور  مسعد هاشم وهوأحد أبناء زراعة عين شمس ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً .

 

وأشار إلى انه جرى الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف اجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصه بها واجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية

 

وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية الغير متوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) وذلك بالمعامل المركزية بالكلية وامكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لاجراء بحوث تطبيقية .

 

ترشيحاتنا

تعرف على علامات تلف تابلوه السيارة وطرق علاجها

5 قصص في حياة الشيخ الشعراوي.. لا يعرفها الكثيرون

ننشر أسلوب عمل اللجان النوعية بـ مجلس النواب

أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر .. و10 ميزات استثنائية قادمة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021

ضياء السيد : كل مباراة لسيراميكا بكون مرعوب من التحكيم .. والبطاوي صعبان عليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ