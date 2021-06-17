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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية .. ننشر رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021.. القومي للبحوث الفلكية: مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

 

نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسكندرية برقم الجلوس
 

ننشر رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021
 

شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021
 

القومي للبحوث الفلكية: مصر بعيدة عن احزمة الزلازل
 

وزير التعليم العالي يلقي كلمة مصر في افتتاح فعاليات القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا
 

تعليم أسوان: فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية غداً
 

للربط بين العلم وآليات التطبيق ..بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية
 

تعليم الوادي: الانتهاء من تجهيز استراحات ولجان امتحانات الدبلومات الفنية
 

هل يمنع الطالب من دخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات
 

بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني
 

وزير التعليم اخبار التعليم مصر التعليم العالي امتحانات الثانوية العامة الاسكندرية

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