ابنة رجاء الجداوي حاضرة في افتتاح مهرجان الإسماعيلية لاستلام تكريم الراحلة

وصلت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لمقر حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة؛ لتتسلم تكريم والدتها.

وكان الناقد السينمائي عصام زكريا، والسيناريست محمد الباسوسي، قد حرصا على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي، قبل انطلاقه، اليوم.

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم "فرح" على هامش حفل الافتتاح.

فيما أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، إقامة حفل الافتتاح، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

في السياق ذاته، أكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي تعقد دورته الـ 22 هذا العام خلال الفترة من 16 إلى22 يونيو 2021، في موعد سنوي مع صناع السينما المصريين والعرب والدوليين، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

ويشمل برنامج المهرجان، عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات، تشمل حلقات نقاشية وورش فنية.

لجان تحكيم

تضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرجة الاماراتية المعروفة "نجوم الغانم لما لها من تاريخ سينمائى معروف فى مجال الافلام القصيرة ابرزها "ما بين ضفتين" أول فيلم وثائقي يشارك باسم الإمارات في مهرجان سينمائي دولي عام 1999 وهو مهرجان ياماجاتا السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية.



كما تضم اللجنة المخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش مؤسس ومدير عام مركز الفيلم المستقل (فيلمارت)، ويعمل أستاذاً في قسم الإخراج السينمائي والتلفزيوني في أكاديمية الفنون في بلجراد، وتشارك في اللجنة المخرجة المصرية هالة خليل أحد اهم المخرجات المصريات بالاضافة إلى المخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل والذى حاز فيلمه الوثائقي الكبير (الوطن: العراق عام صفر) على عدة جوائز من مهرجانات دولية هامة.

ومسابقة الفيلم الروائى والتحريك تضم فى عضويتها كلا من فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو "توماس ويلز" والسيناريست المصرى تامر حبيب والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى وهو مخرج سينمائي وناقد مغربي، يقوم بتدريس التصور السينمائي والتحليل الفيلمي بالمعهد التقني المتخصص في السمعي البصري، بالرباط، وكذلك تضم اللجنة ايلينا كورسيفا رئيس تنفيذي بشركة سيني برومو، أحد أكبر شركات توزيع الأفلام القصيرة في روسيا، والمنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا مؤسس جالاتيكا بيكتشيرز ستديو في 2015 انتج من خلالها خمس أفلام قصيرة.

لجنة تحكيم الفيبريسى تضم فى عضويتها الناقدة المصرية مروة أبو عيش والناقدة السورية لما طيارة بالاضافة الى الناقد الايطالى ماسيموليتشي .

أما المسابقة الأخيرة فهى مسابقة افلام الطلبة وتضم المخرج المصري الكبير خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السلام ومن لبنان نجا الاشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.