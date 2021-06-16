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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إمرأة الخفاش

عالمة فيروسات صينية تكسر حاجز الصمت حول مزاعم تسرب كورونا من معمل ووهان

عالمة الخفاش الصينية
عالمة الخفاش الصينية

نفت عالمة الفيروسات في ووهان الدكتورة " شي تشنجلي" ، الملقبة بـ "امرأة الخفاش" ، المزاعم بأن فيروس كورونا  جاء من مختبر في مقابلة نادرة مع الصحافة.

وحصلت الدكتورة "شي" على لقب  "امرأة الخفاش" بعد أن قامت باكتشاف جينات فيروس كورونا الجديد في ثلاثة أيام.

وحددت منذ ذلك الحين عدة فيروسات مميتة تشبه السارس في كهوف الخفافيش وتقول إن هناك المزيد.
وحسب ما ورد ناقش قادة العالم النظرية الشائعة عندما التقوا في قمة مجموعة السبع في كورنوال الأسبوع الماضي ، حيث انتشرت مزاعم بأن الفيروس كان من الممكن أن يكون قد تم إطلاقه في حادث في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن المملكة المتحدة لا تعتقد أن الوباء تسرب من معمل في ووهان ، لكنه اعترف بأنه ليس لديه "جميع الإجابات".

وقال راب إن "أفضل المعلومات" في المملكة المتحدة تظل أن الفيروس "قفز" من الحيوانات إلى البشر.

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