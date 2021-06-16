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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تم تفجير شيارة مشبوهة

اشتباه في وجود قنبلة بمحيط ملعب مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية، الاشتباه بوجود قنبلة بمحيط ملعب “ أوليمبكو” بمدينة روما المستضيف لمباراة منتخبي إيطاليا وسويسرا في كأس الأمم الأوروبية.

واكدت صحيفة “ كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن أحد الأشخاص لاحظ وجود جسمًا غريبًا في إحدى السيارات على الطريق المؤدي للملعب، فأخبر السلطات بأمر السيارة.

وأشارت الصحيفة أن القوات تدخلت على الأمر، وقامت بتفجير السيارة قبل انطلاق المباراة.

وأكدت الصحيفة أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت العبوة في السيارة قنبلة أم لا، وجاري التحقق من ذلك الأمر.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره السويسري الليلة في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة يورو 2020.

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