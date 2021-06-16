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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية.. بإجراءات احترازية مشددة

صدى البلد

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقام مساء اليوم بفندق تيوليب تطبيقا صارما للتباعد الاجتماعي سواء أثناء الدخول أو أماكن الجلوس في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وكان قد حرص  الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه اليوم.

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم "فرح" على هامش حفل الإفتتاح.

فيما أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، إقامة حفل الإفتتاح، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

في السياق ذاته، أكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي تعقد دورته الـ 22 هذا العام خلال الفترة من 16 إلى22 يونيو 2021، في موعد سنوي مع صناع السينما المصريين والعرب والدوليين، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

ويشمل برنامج المهرجان، عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات، تشمل حلقات نقاشية وورش فنية.

قبل انطلاقه.. كل ماتريد معرفته عن مكرمي مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 

قبل ساعات من الحفل.. مدير مهرجان الإسماعيلية يتفقد تفاصيل الافتتاح

لجان تحكيم 

تضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرجة الاماراتية المعروفة "نجوم الغانم لما لها من تاريخ سينمائى معروف فى مجال الافلام القصيرة ابرزها "ما بين ضفتين" أول فيلم وثائقي يشارك باسم الإمارات في مهرجان سينمائي دولي عام 1999 وهو مهرجان ياماجاتا السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية، كما تضم اللجنة المخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش مؤسس ومدير عام مركز الفيلم المستقل (فيلمارت)، ويعمل أستاذاً في قسم الإخراج السينمائي والتلفزيوني في أكاديمية الفنون في بلجراد، وتشارك في اللجنة المخرجة المصرية هالة خليل أحد اهم المخرجات المصريات بالاضافة الى المخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل والذى حاز فيلمه الوثائقي الكبير (الوطن: العراق عام صفر) على عدة جوائز من مهرجانات دولية هامة.

 

ومسابقة الفيلم الروائى والتحريك تضم فى عضويتها كلا من فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو "توماس ويلز" والسيناريست المصرى تامر حبيب والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى وهو مخرج سينمائي وناقد مغربي، يقوم بتدريس التصور السينمائي والتحليل الفيلمي بالمعهد التقني المتخصص في السمعي البصري، بالرباط، وكذلك تضم اللجنة ايلينا كورسيفا رئيس تنفيذي بشركة سيني برومو، أحد أكبر شركات توزيع الأفلام القصيرة في روسيا، والمنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا مؤسس جالاتيكا بيكتشيرز ستديو في 2015 انتج من خلالها خمسة أفلام قصيرة.

 لجنة تحكيم الفيبريسى تضم فى عضويتها الناقدة المصرية مروة ابو عيش والناقدة السورية لما طيارة بالاضافة الى الناقد الايطالى ماسيموليتشي .

  اما المسابقة الأخيرة فهى مسابقة افلام الطلبة وتضم المخرج المصري الكبير خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السلام ومن لبنان نجا الاشقر مدير نادي لكل الناس للسينما. 

 

مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام إيناس عبد الدايم السيناريست محمد الباسوسي عصام زكريا

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