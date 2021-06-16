استشاري جراحة: "الفيزر" يعالج السمنة الموضوعية بدون آثار جانبية

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر، إن تقنية الفيزر تكسر الدهون بقوة، وكان يصاحبها سقوط دم، خلاف حدوث تليف في الجلد، والشعور بهبوط، ولكن هذا الأمر لم يصبح موجودا خلال “الفيزر” الذي يكسر الخلايا الدهنية، ولا يكتفي فقط بإذابة الدهون.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تقنية الفزير تحافظ على الأعصاب، والدورة الدموية، والجلد، وتحدث فقط احمرار مؤقت لفترة بسيطة.

ولفتت استشاري جراحة السمنة والسكر، إلى أن تقنية الفيزر تمنع حدوث كدمات عنيفة مثلما كان يحدث في عمليات شفط الدهون التقليدية، معقبًا: "كان المريض في عمليات شفط الدهون القديمة بيخرج كأنه واخد علقة".

