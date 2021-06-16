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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري: مريض السمنة يحصل على نتيجة فورية بعد استخدام هذه التقنية

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر، إن الشخص الذي يُعاني من السمنة الموضوعية، يرى أن حالته لا تستدعي إجراء جراحة السمنة، مشيرًا إلى أن علاج السمنة البسيطة أمر ممكن بدون جراحات تستدعي الجلوس فترة طويلة بعد العملية في المستشفى. 


وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك طفرة كبيرة حدثت في عمليات التجميل وشفط الدهون  بظهور تقنية الفيزر التي حلت مشكلة علاج السمنة البسيطة بشكل سهل، وبنتيجة جيدة، وبدون جراحة، وبدون الانقطاع عن العمل.

 

وأضاف  استشاري جراحة السمنة والسكر،  أن مريض السمنة  يرى نتيجة فورية من خلال استخدام تقنية الفيزر في إزالة الدهون ، معقبًا: "مريض السمنة بيدخل بشكل، ويخرج حاجة تانية خالص".

جراحة السمنة السمنة الموضوعية علاج السمنة البسيطة ست الستات عمليات التجميل شفط الدهون مشكلة علاج السمنة إزالة الدهون

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