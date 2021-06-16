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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة رامي صبري.. إنبي يخطف الثلاث نقاط من البنك الاهلي بالوقت القاتل

صدى البلد

حقق فريق إنبي فوزا مثيرا على فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري.

 

افتتح إنبي التهديف عن طريق  جون أوكويي إيبوكا من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء.

 

وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 عن طريق رامي صبري من رأسية رائعة، مستغلا خطأ حارس البنك الأهلي.

 

وقلص البنك الأهلي الفارق فى الدقيقة 59 عن طريق أحمد علي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس إنبى.

 

وأدرك البنك الأهلي التعادل فى الدقيقة 78 عن طريق كريم بامبو من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء.

 

وجاء هدف إنبي فى الدقيقة 88 عن طريق رامي صبري من ركلة جزاء .

 

بهذه النتيجة يقفز فريق إنبي إلى المرتبة الخامسة برصيد 36 نقطة ، بينما تجمد البنك الأهلي فى المركز السادس عشر برصيد 19.

 

خاض البنك الأهلي 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

 

 أما فريق إنبي لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا.


 كان خالد جلال المدير الفنى للبنك دخل في فترة إعداد قوية لفريقه بمعسكر مغلق بالإسماعيلى مستغلا فترة التوقف الدولى الخاصة بالمنتخبات .
 

وكان الفريق البترولى أقام عدد من التدريبات القوية تحت قيادة مدربه حلمى طولان فى ظل الرغبة فى تحقيق الانتصار خلال الفترة المقبلة .

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