"الرقابة الصحية": 98% نسبة اعتماد الإيسكوا لمعايير الجودة بمستشفيات التأمين الصحي

قال الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه يحرص على مراقبة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المعايير الخاصة بالمستشفيات بنسبة 98% من قبل الإيسكوا.



وأضاف "أبو ساطي"، في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر شاشة “الحياة”، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل عدة منشآت صحية في محافظة الأقصر، وأيضا في الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، متابعا “بورسعيد والإسماعيلية والأقصر" شهدت تشغيل ثلاث وحدات.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نستهدف تلقي المواطن خدمة جيدة وعلى معايير عالية الدقة وبمستوى يليق بالمواطن، مستدركا أنه سيتم اعتماد معايير المعامل والعلاج الطبيعي وغيرها.

يذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تنظم مؤتمرا صحفيا غدا، الخميس، بمقر الهيئة بمدينة نصر، للإعلان عن تفعيل العمل بمعايير مراكز ووحدات الرعاية الأولية PHC الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وتأثير ذلك في تطوير القطاع الصحي المصري، وتغيير شكل الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكذلك دورها المحوري في دعم مبادرات الرئيس في الصحة، وفي الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وذلك وفقا لمقاييس دولية تحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في جودة حياة المواطن المصري.



ينعقد المؤتمر تحت عنوان "حياة كريمة للمصريين بمعايير صحية معتمدة دوليا"، وذلك بحضور: الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

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