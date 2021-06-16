أكرم توفيق ينتظم في مران الأهلي بتونس

انتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكان توفيق قد تعرض لكدمة في قصبة القدم بمران الأهلي أمس بالقاهرة للمرة الثانية بعد شكواه من نفس الإصابة بمعسكر المنتخب الأوليمبي.

وشارك توفيق في المران اليوم كاملا بعد فحصه طبيا للتأكد من جاهزيته لمباراة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.