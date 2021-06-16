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علي الدين هلال: ما يحدث في مصر رسم لخريطة عمرانية وبشرية جديدة.. فيديو

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهر

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،أن ما يحدث في مصر حاليا من مشروعات قومية يعتبر رسم لخريطة عمرانية وبشرية جديدة.

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وأضاف هلال خلال  حوار لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أنه يتم  إعادة بناء البنية التحتية البشرية بالاهتمام بالتعليم والصحة، وخلق مصادر جديدة للثروة في جميع القطاعات.

 

وتابع أستاذ العلوم السياسية  إن بناء الوعي لا يأتي بالحملات، مؤكدا أنه يتم التعامل مع قضايا كبرى ومصيرية بمنهج الحملات الإعلامية.

 

وأشار هلال إلى أن  التقدم لن يأتي بدون إعادة بناء البنية التحتية البشرية، مؤكدا أن الدولة حاليًا تعمل على إعادة الكرامة للمواطن من جديد من خلال مبادرة "حياة كريمة".

مبادرة حياة كريمة حياة كريمة البنية التحتية البترول جامعة القاهرة

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