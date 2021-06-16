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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف ميعاد فتح حجز السيارة الكهربائية نصر E70 ..تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه من المقرر فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية نصر E70 في ديسمبر المقبل.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية على هامش إطلاق السيارة الكهربائية نصر E70 ، اليوم ، إنه بعد تجربة السيارة في مصر خلال الفترة المقبلة ستكون الرؤية وضحت فيما يتعلق بالسعر والدعم الحكومي المقدم عليها ليتم إتاحة الحجز للمواطنين في أول دفعة للانتاج.

وتعتزم شركة النصر للسيارات إنتاج أول مائة سيارة كهربائية بحلول يوليو 2022.

وقال الوزير إنه سيتم فتح الحجز للسيارة من خلال شركاء لشركة النصر للسيارات مع إمكانية طرحها للحجز أونلاين.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السيارة الكهربائية "نصر E70"، بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي.

وتم استيراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فونج بالصين لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

وبدأت اختبارات السيارات الكهربائية على أرض الواقع في يونيو الجارى وتستمر لفترة ٣ شهور.

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