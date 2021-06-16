نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

مع أزمة كورونا تعرضت أسرتى لمحنة قوية فقد زارنا الضيف الذى لا يرغب أحد فى زيارته فيروس"كورونا"! ولأنى مريضة ربو جاء الفيروس بكل ما أوتى من قوه وإستعمل كل أسلحته فأحدث تكسيرًا فى العضلات وصداعًا شديدًا ورجه بالرأس لم أستطيع معها أن أتحرك من شدة الألم مع إلتهاب شديد فى العين وعصب العين اليسرى والأنف والحلق وآلام مبرحه فى الكليتين وكحه شديدة أشعر بخروج النفس معها وتكسيرًا بكل عظام الجسم.

ومع كل هذا وفي وسط كل هذه الصراعات التى تتغير تقريبا بين الساعة والأخرى بعَرَض جديد واجهتنا مشكلة سأذكرها لاحقًا.

كان لطف الخالق بى أنا وإبنتى أننا أخذنا "الجرعه الأولى" من اللقاح وبعدها بعدة أيام أصبنا بالفيروس. قال لى الطبيب بالحرف الواحد "كان زمانك فى الإمام الشافعى لو لم تأخذى اللقاح" جزاه الله الف خير عنى وعن إبنتى على مجهوده معنا فى هذه الأزمة الصحية المرعبة فهو وزملاؤه جنودٌ فى أرض المعركة، فنحن نمرض ونشفى ثم يأتى غيرنا ويمرض . فمهما فعلنا فلن نوفيهم حقهم ولكن جزاؤهم عند الله عظيم .

مشكلة إبنتى

واجهت إبنتى مشكلة كبيره فى كُليتها فقد مرضت بالكورونا وهى في فترة الإمتحانات. كانت قد حضرت ثلاثة امتحانات منهم وقت الإشتباه فى الإصابة بالفيروس قبل أن نتأكد أنها مصابة بالفعل .

وعندما تأكدنا تولدت لدينا مشكله؛ هل نبلغ الكلية باصابتها بكورونا أم لا كما يفعل بعض الطلاب؟ أم

تذهب دون علم أحد مع أخذها بكل الإحتياطات الإحترازية ؟

قررنا في النهاية أن نبلغ إدارة الكلية وهنا كانت المشكلة! قال وكيل الكليه: لا مانع من تقديم عذر وسنأجل لكى الإمتحان، فبادرته إبنتي بالسؤال: متى سيتم عقد الامتحان لى إذا تم تأجيله؟ فقال: لم يأتى لنا قرار من المجلس الأعلى للجامعات عن موعد الإعادة وهذه مشكله على مستوى الجامعات المصرية!

ومن هنا جاء تخوف ابنتى وكل أسرتى! فمعنى ذلك أنها ربما تعيد السنه لان كليتهم لا يوجد بها دور ثانى .

اذا ربما تعيد السنه على المقررات التى تؤجلها، فالرسوب أو التأجيل لثلاثة مقررات يستوجب إعادة السنه عليهم .

لن أطيل عليكم المعاناة النفسية التي واكبت معاناتنا مع كورونا فانهارت إبنتى تمامًا وساءت حالتها النفسية فقررنا مناشدة الوزير .

الوزير الواعي

وصلت رسالتى إلى وزير التعليم العالى الخلوق د.خالد عبدالغفار الذى تفاعل مباشرة مع الشكوى ولم يمنعه وجوده فى البرتغال للمشاركه فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الأفريقى وإنشغاله في هذا المنتدى من متابعة وحل مشكلة إبنتى وتكلم سيادته فورًا مع الدكتور المحترم رئيس جامعة حلوان وأبلغه بالشكوى وطلب منه إزالة أى معوقات لإبنتى ولجميع الطلبة المصابين بالكورونا من زملائها. وأخبرنا أن من حقهم تأجيل المقررات التى تخلفوا عنها وإعادتها فى العام المقبل مع الإحتفاظ بالتقدير طبقا للائحة المجلس الأعلى للجامعات. وتواصل رئيس الجامعة مع عميد الكلية بهذا الشأن .

المفاجأة

رن موبايل إبنتى وذهلت وقالت لى "العميد بيكلمنى يا مامى" وإذ به الدكتور المحترم كرم ملاك بأخلاقه الطيبة إطمئن عليها وتكلم معى وأوصل لنا رسالة الوزير ورئيس الجامعة وتكلمنا بمنتهى الشفافية وذكرت له كل ما تضيق به نفسى من الكلية .

كما تكلمنا عن بعض البيروقراطية داخل الكلية . وللحق فقد كان الرجل دمث الخلق طوال المكالمة وامتاز بسعة صدره في النقاش وكان يأخذ منى ويرد وطال النقاش ليصل إلى تخوفنا من إعادة العام وأن هذا يجعل الطلبه تخفى حقيقة مرضهم وعدم الإبلاغ عنه. إستمع بكل هدوء وقال موضحاً ما كنت أجهله أنا وكثيرا من أولياء الأمور وهو : أن الإمتحانات النظرية للأسف لا يستطيع أحد أن يتدخل فى مواعيدها لأنها بمواعيد ثابته وتابعه للمجلس الأعلى للجامعات أما جميع الإمتحانات العملية فسيتم تأجيلها لأن هذا شأن داخلى لإدارة الكلية وهذا ليس إستثناء لإبنتى ولكنه حق مكتسب لجميع الطلاب إذا أبلغوا الكليه بمرضهم وتم تقديمهم الأوراق الرسمية التي تثبت مرضهم فيتم العذر والتأجيل فورا دون نقاش.



قال لى فى نهاية مكالمته أن رئيس الجامعة سوف يتصل بكم للإطمئنان على بنتنا "ساره" شكرته على ذوقه وأخلاقه وتعاونه معنا فقال: هؤلاء أولادنا يا أستاذه وأنا أب لكل الطلبة. وبالفعل بعد نصف ساعه جاءنا إتصال من رئيس جامعة حلوان الدكتور المحترم ماجد نجم الذى جاء صوته مداعبا إبنتى "زعلانه مننا ليه يا ساره"؟

إبتسمت إبنتى وردت بمنتهى الأريحية ومن هذه الجملة علمت أنه رجل ذكى إختار هذا الأسلوب المداعب لها فى مقدمة حديثه كى يخفف عنها رهبة الحديث معه ليحتويها كأب .

فهناك من أساتذة الجامعات من يفتقدون القدرة على التواصل مع الطلبه ولا أقصد التواصل العلمى ولكن أعنى التواصل النفسى وهو أهم ولأنى باحثة ماجستير رأيت القليل من أمثاله والكثير ممن يجيدون بناء أهرامًا بينهم وبين طلابهم .

تكلمت معه وتوصلنا لكل الحلول للعقبات التى نواجهها وأوصل لى إهتمام السيد الوزير وقال نحن آباء فى المقام الأول ورحماء بأولادنا الطلاب ووعد بحل المشكلة.

حل المشكلة

اليوم تفاجأنا بمكالمتين من الدكتور ماجد نجم يؤكد لنا تأجيل المقررات العملية لإبنتى وعمل لجنة خاصة لها للمواد النظرية إن كانت حالتها الصحية تسمح بنزولها وأبلغنى بضرورة التواصل مع العميد للتنسيق فى هذا الشأن.



لا أخفى عليكم شعورى وبرغم إن الليلة السابقة حدثت لى أزمة صحية بسبب نقص الأكسجين وحالتى النفسية كانت سيئة جدًا إلا أن مكالمة رئيس الجامعة أثلجت صدرى ورفعت من روحنا المعنوية وذهبت بجميع مخاوفنا أنا وإبنتى، وزادتنى إيمانًا ببلدى الحبيبة. فالتكافل النفسى المجتمعى يأتى أولًا من ثقتنا فى حكومتنا ومن تواصلنا المباشر معها.

مصر تتغير بالفعل وملف التعليم من أهم الملفات على رأس الدولة وستأتى ثماره باذن الله فى الأجيال القادمة، فالمنظومة تُبنى من القاعدة الآن وقريبا سنصل لرأس الهرم ونرجو مع هذا البناء تغيير بعض اللوائح لتساند الطالب وتكون عونًا له دائما وأبدًا. "لم تخذلنى بلدى والحمدلله لذلك ثقتى فيها لم ولن تهتز أبدا" وهذا ما وجدته من بلدى وقت الأزمة وأحببت أن أشاركه معكم.

الوعى أم

وكعادتى كأم تمتلك قدر من الوعى لم أترك هذه الفرصة وتكلمت مع أبنائى لأحثهم على الإنتماء لكليتهم ولجامعتهم فالإنتماء يا سادة يأتى فى المقام الأول من البيت ورسخت فيهم هذه الرساله ليحفظها كل منهم جيدًا "لا تخافوا من توصيل رأيكم فهذا حق مشروع مادمتم تلتزمون بالأدب وبالطرق المشروعة لتوصيل رأيكم أو غضبكم أو شكواكم وتعلموا رسم الحدود .. لحقوقكم، وواجباتكم. كما تعلموا أن إحترام الكبير شئ مقدس لا مساس به، ويجب أن تتحلون بالمرونة كما تطلبونها من الكبار كى تلحقوا بركاب الوعى والنضج ويجب أن تقدروا الجهد المبذول الذى يحدث حتى ولو كان بسيطًا ولا يحقق كل أحلامكم ليحترمكم الكبير ويقدر وعيكم وتفهمكم لمجهوده فيبذل الكثير لعلمه أنكم تقدرون المبذول منه. اليوم أنتم صغارًا وغدًا أنتم كبارًا فأحترموهم اليوم لتجدوا من يحترمكم غدا" .

كل الشكر لكل مسؤول إتقى الله فى أبنائنا البذور الحقيقية لإنتاج الغد. أعانكم الله على الانتصار على الإرث من البيروقراطية المتعششة فى الأدراج القديمة وكلنا أمل فى الجمهورية الجديدة

وهناك مقولة تقول:

"الغربة فى الغربة حلال أما الغربة فى الوطن فقاتلة"

فشكرا لكل من ساعدنا وقربنا من حضن الوطن

"شكرا لدولتنا المحترمة"

وأخيرا أرجو الدعاء لى ولإبنتى ولكل مريض بالشفاء والعافية.