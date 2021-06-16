أمير التلواني: جاهزون بانطلاقة قوية للتأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر

قال الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنه يتم العمل للوقوف على استعدادات المنظومة، مضيفا أن الهيئة تقدم خدمة بجودة عالية في التأمين الصحي الشامل.

وأضاف التلواني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، نعمل على النزول للمحافظات التي دخلت التأمين الصحي الشامل، متابعا أنه يتم التأكد من جودة الخدمات الطبية والبينة التحتية الطبية.

وتابع الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أننا نتأكد من الخدمات الطبية من قبل الأطباء والنظام المميكن موجود ويعمل بمستوى عالي، لافتا إلى أنه في 1 يوليو ستدخل محافظة الأقصر منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأكد الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنهم جاهزون بانطلاقة قوية للتأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر.



وتنظم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤتمرا صحفيا، غدا الخميس، بمقر الهيئة بمدينة نصر، للإعلان عن تفعيل العمل بمعايير مراكز ووحدات الرعاية الأولية PHC الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وتأثير ذلك في تطوير القطاع الصحي المصري، وتغيير شكل الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكذلك دورها المحوري في دعم مبادرات الرئيس في الصحة، وفي الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وذلك وفقا لمقاييس دولية تحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في جودة حياة المواطن المصري.



يعقد المؤتمر تحت عنوان "حياة كريمة للمصريين بمعايير صحية معتمدة دوليا"، بحضور الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.