نشأت الديهي يعرض ملخصا لتناقض تصريحات الشيخ محمد حسين يعقوب..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الدين محفوظ وواضح في قلوب الناس، ولا يوجد مقياس للإيمان مؤكدا أنه غير مقبول وجود وسطاء للتقوى.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام محاكمة داعش كنز استراتيجي في مواجهة وفضح التيارات المتأسلمة.

وتابع مقدم برنامج بالورقة القلم أن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام محاكمة داعش، تذكره بشهادة الشيخ محمد الغزالي، حول اغتيال فرج فودة.

وقام الديهي بعرض عدد من التصريحات المصورة للشيخ محمد حسين يعقوب توضح تناقض تصريحاته السابقة الداعمة للإخوان وتصريحاته أمام المحاكمة.