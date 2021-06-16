سعفان بندوة مستقبل وطن: يومية العامل غير المنتظم تصل إلى 500 جنيه

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن توقيع 5 اتفاقيات لتدريب الشباب والخريجين على وظائف المستقبل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى توسيع دائرة التأهيل والتدريب لتشمل أصحاب المؤهلات العليا ولا تقتصر فقط على أصحاب الحرف.



جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة بورشة عمل الحزب "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.



أما فيما يخص العمالة غير المنتظمة، قال سعفان، إن الباعة الجائلين والصنايعية يندرجون تحت بند العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جمع هذه الفئات وغيرها من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة واحدة، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الوزارات المختلفة إلا أن الاجتماعات لم تسفر عن شيء.



وتابع: "وزارة القوى العاملة أخذت على عاتقها هذا الملف في إطار صلاحياتها وتم تجميع المنتمين إلى العمالة غير المنتظمة حتى تمكنا من حصر ٢٠٠ الف عامل بدلا من ٢٠ ألفا الذين تم حصرهم قبل ذلك".



وأردف: "نطمح إلى حصر ٥٠٠ الف عامل غير منتظم حتى نتمكن من إجبار جميع الوزارات على النظر إلى هذه الفئة ودعمها بشكل كامل.. العامل غير المنتظم يقبض بحد أدنى ٢٥٠ جنيها في اليوم وقد يصل إلى ٥٠٠ جنيه لكنه مش متشاف".



وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة مستمرة في دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص بوليصة تأمين بقيمة ١٠٠ ألف جنيه مع شركة مصر للتأمين لدعم العامل في حالة العجز الجزئي أو الكامل أو الوفاة وتم صرف أول بوليصة أمس لأسرة في المنيا.



ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.