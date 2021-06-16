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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فراس سعيد ينضم لأعضاء لجنة تحكيم Miss Egypt 2021

فراس سعيد
فراس سعيد

تجري التحضيرات لبدء مسابقة Miss Egypt 2021، وانضم مؤخراً الفنان فراس سعيد، لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة هذا العام، وسيتم الإعلان عن باقي أعضاء لجنة التحكيم خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد علي المنسق الإعلامي للمسابقة، إن الفنان فراس سعيد سيتواجد ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "Miss Egypt 2021" والمقرر بدء فعاليتها بكاستينج المسابقة يوم الجمعة 2 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن الفنان فراس سعيد، يشارك في مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني من بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، يارا جبران، مها أبو عوف، تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.

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