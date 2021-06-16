النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

تستعد وزارة النقل، لبدء تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة.

وكشفت وزارة النقل عن أول فيديو لورشة تصنيع كمرات سابقة الصب لمشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، قبل بدء تشغيله بشكل تجريبي أغسطس المقبل.

ويمر المونوريل باستخدام الكمرات سابقة الصب التي يتم تصنيعها بالورش المصرية، ويبلغ طول المونوريل 56.5 كم ويشمل 22 محطة، وللمشروع أهمية كبيرة، إذ يربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

مشروع المونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، كما أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

يضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة علوية وهى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".



