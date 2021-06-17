فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

أعلن الفنان محمد ممدوح عن تفاصيل خضوعه الفترة الماضية لـ رحلة علاج لـ طبقة صوته وذلك بعد تعرضه منذ عامين للانتقاد بسبب عدم وضوح طبقة صوته وكلماته أثناء أدائه التمثيلي في المسلسلات والأفلام المختلفة التي شارك بها.

رحلة علاج محمد ممدوح لـ طبقة صوته

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ووجه محمد ممدوح الشكر للدكتورة التي تابعت علاج صوته خلال الفترة الماضية وذلك من خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك.

انتقادات صوت محمد ممدوح

تعرض الفنان محمد ممدوح الفترة الماضية لانتقادات وتنمر، رغم تألقه في العديد من الأدوار المختلفة، بسبب طبقة صوته الذي وصفه البعض بأنه غير مفهوم ما يتسبب في ضياع متعة مشاهدته.

محمد ممدوح في مسلسل قابيل

في مسلسل قابيل كان صوت محمد ممدوح في أسوأ فتراته ولفت انتباه المشاهدين بشدة وجود مشكلة حقيقية في طبقة صوته، وهو المسلسل الذي لعب بطولته الفنان محمد ممدوح وقام فيه بدور ضابط مباحث يحقق في غموض مجموعة من القضايا التي تبين مع الوقت أنها مرتبطة ببعضها البعض، ولكن في أثناء ذلك يمر محمد ممدوح الذي فقد زوجته في المسلسل بحالة نفسية سيئة تدفعه للشك بشدة في حالته العقلية وتتسبب في وقوعه بالعديد من المشكلات أثناء قيامه بالتحقيق في تلك الجرائم.

محمد ممدوح في مسلسل لعبة نيوتن

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لعب الفنان محمد ممدوح دورا مهما في مسلسل لعبة نيوتن الذي شاركته بطولته الفنانة منى زكي، وقام فيه بدور رجل مصري يعمل في مجال إنتاج عسل النحل وزوجته منى زكي التي ظهرت بدور مهندسة زراعية، لتقرر منى زكي الزوجة السفر إلى أمريكا لتضع مولودها هناك لكي يحصل المولود على الجنسية الأمريكية، لكنها تقع في العديد من المشاكل والأزمات خاصة بعد فشل زوجها في اللحاق بها إلى هناك بعد تعرضه لعملية نصب لتظل منى زكي وحدها تواجه تلك المشاكل، ويتعرض الزوجان لمشاكل صعبة في علاقتهما ينتج عنها انفصالهما وزواج منى زكي من رجل آخر وهو الشيخ مؤنس الذي لعب دوره الفنان محمد فراج.

وتظل أحداث المسلسل في توتر مستمر ما بين أزمات منى زكي ومشاكل يتعرض لها محمد ممدوح خاصة بعد عمله مع رجل أعمال يورطه في صناعة عسل من زهرة الأفيون، ليتعرف في تلك الفترة على فتاة حديدة وهي عائشة بن أحمد، وتتسع الفجوة بين ممدوح ومنى زكي إلا أن الحب الذي بينهما كان أكبر من كل تلك المشكلات فكلاهما كان يحاول العودة إلا أن الظروف كانت تمنعهما في كل مرة.

وفي هذا المسلسل لاحظ المشاهدون تغيرا في صوت محمد ممدوح إلى الأفضل على عكس الأعمال السابقة له والتي عانى بعض المشاهدين من فهم كل ما يقوله محمد ممدوح في حديثه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رحلة علاج محمد ممدوح الفترة الماضية من خلال الفيديو جراف التالي ...