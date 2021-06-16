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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنسق التنفيذي للتأمين الصحي يكشف تفاصيل عمل المنظومة بجنوب سيناء ..فيديو

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

قال دكتور أحمد عاطف المنسق التنفيذي العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن هناك عملا يتم بكافة قطاعات الدولة بشكل واضح وسريع مؤكدا أن أهم ما تعلمناه في بورسعيد العمل المشترك بكافة القطاعات وهو أهم ما حدث.

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وأضاف عاطف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه في جنوب سيناء يوجد 23 وحدة ومركزا موزعة على المحافظة بالكامل .

 

وتابع المنسق التنفيذي العام لمنظمة التأمين الصحي الشامل أنه بالوضع الحالي قمنا بتغطية كافة أجزاء محافظة جنوب سيناء .

 

وأشار عاطف إلى أن العمل الآن يتم بالبث التجريبي في المحافظة وبدءا من شهر يوليو سيتم التشغيل الفعلي للمنظومة بالمحافظة. 

 

محافظة جنوب سيناء التامين الصحي الشامل جنوب سيناء التأمين الصحي التنفيذي

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