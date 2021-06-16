صديق وممثل رائع.. المخرج بيتر ميمي يوجه رسالة لـ إياد نصار

وجه المخرج بيتر ميمي، رسالة مؤثرة، للفنان إياد نصار، من خلال حسابه على “فيس بوك”.

وكتب بيتر ميمي،: “صديق وممثل رائع ومثل أعلى وتميمة حظ.. محمد مبروك الاختيار2، رشيد الطيار كازابلانكا، المقدم إبراهيم الاختيار1.. وأخيرا الدكتور فارس نصار في فيلم #موسى .. صديقي إياد نصار”.

يشار إلى أن فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله"، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).