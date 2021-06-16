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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طارق رضوان يثمن موقف الاتحاد الأوروبى تجاه ملفي سد النهضة وحقوق الإنسان بمصر

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الموقف الرسمى من الاتحاد الاوروبى تجاه ملفى سد النهضة وحقوق الإنسان بمصر.

 

وقال "رضوان" فى بيان له أصدره منذ قليل إن هذا الموقف الأوروبى كان واضحًا خلال لقاء السفير سامح شكرى وزير الخارجية خلال لقائه مع وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن بمقر وزارة الخارجية خاصة أن وزير خارجية لوكسمبرج أكد خلال هذا اللقاء أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين وأن الاتحاد الأوروبى سيساعد على إيجاد حل بشأن هذا الملف.

 

إضافة إلى إشادة " جان ألسبورن " بالتطور الإيجابي بين مصر والاتحاد الأوروبي فى ملف حقوق الإنسان وأن بلاده لا يمكن أن تعطى مصر نصائح بالخصوص لكنها تتطلع لاستمرار التشاور وأن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى حول حقوق الإنسان مستمر.

 

ولفت النائب طارق رضوان ان هذا الموقف من الاتحاد الاوروبى يؤكد أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين باحترام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحقوق الإنسان فى مصر والعالم كله.

 

وأكد أن الرئيس السيسى نجح فى أن يجعل العالم كله على قناعة تامة بأهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الشامل خاصة أن مصر تطبق هذه المعايير على جميع مواطنيها حتى يتمتعوا بحياة كريمة وينعموا بحقوقهم فى السكن والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأخرى.

سد النهضة حقوق الإنسان طارق رضوان مصر الاتحاد الأوروبي سامح شكري الرئيس السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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