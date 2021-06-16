عبد الغفار: المستشفيات الجامعية تمثل ذراعي الصحة والتعليم ..فيديو

قال دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إن الرئيس السيسي خلال ولايته الثانية أكد على ضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تمثل ذراعي الصحة والتعليم.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن أسرة العناية المركزة زادت حوالي 300 سرير خلال أزمة كورونا .

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن معهد الأورام تحول لمعهد جديد إضافة إلى المستشفيات على كافة محافظات الجمهورية.

وأشار عبد الغفار أن العاملين بالقطاع الصحي بالمستشفيات الجامعية لم يكن من بينهم أعضاء هيئة التدريس ولكن الآن تمت إضافتها .

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن قوائم الانتظار حدث بها تطور وأصبحت لا تتجاوز أسبوعين بعد أن كانت في السابق تصل إلى سنوات.