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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حسين مصطفى: قدمنا السيارة نصر E70 الكهربائية مبكرا لتعريف المصريين بها

اللواء حسين مصطفى،
اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن إطلاق شركة النصر لصناعة السيارات، السيارة الكهربائية المصرية الأولى من نوعها "نصر E70"، هو ليس إطلاق؛ وإنما “تقديم مبكر” لها لدى المواطنين.

 

وأضاف خبير صناعة السيارات، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن شركة النصر للسيارات قدمت اليوم وعرَّفت سياراتها "نصر E70"؛ تمهيدا للطرح الفعلي لها في منصف العام القادم 2022، حتى تكون هناك خلفية لدى المواطن المصري عنها.

 

وأوضح مصطفى أن السيارات الكهربائية أصبحت ضرورة حتمية، وأن وصولها إلى مرحلة الاعتمادية عليها بمصر سيكون في عام 2030، وفي العالم عام 2040، وبعد ذلك ستختفى السيارات التقليدية العاملة بالوقود تدريجيا، مع انتشار محطات الشحن الكهربائية.

 

وأكد أن الحديث عن اختفاء السيارات التقليدية العاملة بالوقود حاليا؛ ليس له أي أساس من الصحة؛ بسبب أن نسبة السيارات الكهربائية حاليا في أسواق العالم لا تتعدى 1% من إجمالي عدد السيارات الذي وصل الى 1.6 مليار سيارة حول العالم .
 

ونوه مصطفى بأن تأثير طرح السيارات الكهربائية داخل السوق المحلية لا يظهر إلا عندما يتم طرح السيارة "نصر E70" فعليا في العام المقبل.

 

جدير بالذكر ان وزارة قطاع الأعمال العام، عقدت مؤتمرا صحفيا، اليوم؛ لإطلاق السيارة الكهربائية " نصر E70"، التي سيجري إنتاجها بشركة النصر للسيارات باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه ، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية بعد توقيع اتفاقية تفاهم في يونيو2020 ، والتي سوف يبدأ إنتاجها في النصف الثاني من عام 2022 .

 

وسبق أن أعلنت الوزارة توفير أماكن للشحن للسيارة الكهربائية بمختلف أنواع الشواحن بالمحطات العامة الحالية فى نحو 75 محطة، مخطط زيادتها إلى 3000 في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

 

وتستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

 

وجارِ الآن التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات، من خلال الرحلات، وتوفير سائقين لها، ومع شركة إنفيتني في الشحن.

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