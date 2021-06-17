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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار سوزوكي سويفت بعد وصول فيس ليفت الجديدة

السيارة سوزوكي سويفت
السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت

أعلنت شركة سوزوكي من خلال وكيلها المحلى في مصر عن وصول السيارة الفيس ليفت من طراز سويفت الجديدة بالسوق المحلى ، ببعض التغيرات في الشكل الخارجي .

وأوضحت شركة سوزوكي أن السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت ، تأتى بتغيرات عن الموديل القديم 2020 ، بتغيير في عجلات السيارة بالإضافة الي حصولها على لمسات داكنة مع تغيير في شكل الاكصدام الامامي . 

 

وتستمد السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت قوتها من محرك 1200 سي سي بقوة 82 حصان وعزم دوران 107 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية بما يزيد من تسارع السيارة الي 100 كم في 12.9 ثانية مع سرعة قصوى تصل الي 180 كم . 

 

ويظهر الشكل الخارجي للسيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت بكشافات شبورة أمامية ، ومرايا جانبية كهربائية وعجلات 15 بوصة وايموبليزر ، اما عن المقصورة الداخلية، فتأتى بدون تغير عن الموديل السابق معادا التكييف الأوتوماتيك .

 

وتضم السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت بعدد من وسائل الأمان من بينها نظام تحكم الكتروني في الثبات ESP ، و فرامل ABS وEBD مع 2 ايرباج وحساسات ركن خلفية .

 

ويصل سعر السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت الجديد بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن النسخة القديمة 2020 ، لتصل الى 219.900 ألف جنيه .

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