تعرف على أسعار سوزوكي سويفت بعد وصول فيس ليفت الجديدة

أعلنت شركة سوزوكي من خلال وكيلها المحلى في مصر عن وصول السيارة الفيس ليفت من طراز سويفت الجديدة بالسوق المحلى ، ببعض التغيرات في الشكل الخارجي .

وأوضحت شركة سوزوكي أن السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت ، تأتى بتغيرات عن الموديل القديم 2020 ، بتغيير في عجلات السيارة بالإضافة الي حصولها على لمسات داكنة مع تغيير في شكل الاكصدام الامامي .

وتستمد السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت قوتها من محرك 1200 سي سي بقوة 82 حصان وعزم دوران 107 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية بما يزيد من تسارع السيارة الي 100 كم في 12.9 ثانية مع سرعة قصوى تصل الي 180 كم .

ويظهر الشكل الخارجي للسيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت بكشافات شبورة أمامية ، ومرايا جانبية كهربائية وعجلات 15 بوصة وايموبليزر ، اما عن المقصورة الداخلية، فتأتى بدون تغير عن الموديل السابق معادا التكييف الأوتوماتيك .

وتضم السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت بعدد من وسائل الأمان من بينها نظام تحكم الكتروني في الثبات ESP ، و فرامل ABS وEBD مع 2 ايرباج وحساسات ركن خلفية .

ويصل سعر السيارة سوزوكي سويفت الفيس ليفت الجديد بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن النسخة القديمة 2020 ، لتصل الى 219.900 ألف جنيه .