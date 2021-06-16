مستشار المفتي: حديث محمد حسين يعقوب أمام المحكمة مجرد إدعاءات ..فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشيخ محمد حسين يعقوب وبعض أمثاله يمارسون الفتوى حتى الآن، خاصة أنهم أرادوا أن يشوهوا صورة العالم الأزهري الحقيقي.

وأضاف عاشور خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن إن هؤلاء المدعين هم تجربة غير مصرية، أخذوا فكرهم من أي مكان، حيث أن العقود الماضية كانت زمنا خصبا لظهور دعاة مثل يعقوب.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية إن حديث محمد حسين يعقوب في جلسة أمس أمام المحكمة هي مجرد إدعاءات.

وأشار عاشور إلى أن تناقضات حسين يعقوب تدل على أنه قد يكون جاهلا ويظن أنه عالم، وأفكاره امتداد لفكر الخوارج.