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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقة عروسة.. محافظ شمال سيناء: سلمنا السيدة السيناوية وحدة مُشطَبة ومفروشة

منح شقة لـ سيدة سيناوية
منح شقة لـ سيدة سيناوية

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل منح سيدة سيناوية “كفيفة”، شقة في العريش.

وقال محمد عبد الفضيل  شوشة في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" نشكر الرئيس السيسي الذي أدخل السرور على السيدة السيناوية؛ بعدما وجه بتوفير شقة لها ".

وأضاف محمد  عبد الفضيل شوشة :" هذه السيدة حرمت من نعمة البصر، ورغم ذلك أكملت تعليمها، ولديها 5 أشقاء فاقدي البصر أيضا".

وأوضح محمد عبد الفضيل شوشة: “سلمنا السيدة السيناوية، شقة كاملة متكاملة، ومفروشة بالكامل”، مضيفا: "أشكر وزيرة التضامن الاجتماعي على توفير فرش الوحدة السكنية، واحنا سلمنا السيدة السيناوية شقة عروسة ".

وسلم  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سيدة ميزار “كفيفة”، وحدة سكنية، مفاتيح الشقة، هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء بحضور المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالإقليم.

وأكد المحافظ اهتمام الرئيس السيسي وإنسانيته، باستجابته لسيدة، بمنحها الشقة، لافتا إلى أنه تم إنهاء كل المتعلقات وسداد ثمن الشقة وقيمة عدادي المياه والكهرباء.

كما شكرت سيدة ميزار، الرئيس السيسي، علي استجابته بمنحها شقة، مشيرة إلى أن هذا يؤكد اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، واستجابته لمطالبهم، وأنا سعدت كثيرا عندما استلمت مفتاح الشقة من المحافظ.

شمال سيناء شقة شقة عروسة العريش الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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