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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يتجه لتجديد عقد النجم المصري محمد النني الموسم المقبل.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت تقارير الصحف الإنجليزية موقف نادي أرسنال من تجديد التعاقد مع المصري محمد النني لاعب الفريق الاول لكرة القدم . 

 وقالت صحيفة "فوتبول لندن" أن أخر جلسة تمت حول تجديد عقد محمد النني مع آرسنال كانت في إبريل الماضي ولم يعد الطرفان لطاولة المفاوضات منذ ذلك الحين وأوضحت أن المفاوضات المبدئية حول التجديد انطلقت

وينتهي عقد محمد النني مع ارسنال في يونيو 2022 أى نهاية الموسم المقبل.

وفي وقت سابق احتفل الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف للفريق خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021


وكتب النني عبر حسابه علي "تويتر": "أبعد من السعادة والامتنان للفوز بجائزة "هدف الموسم"  شكراً جزيلاً لكل من صوت لي .. أنا أقدر ذلك حقًا".


وكان نادي آرسنال الإنجليزي،  قد أعلن تتويج النجم المصري محمد النني، بجائزة أفضل هدف للفريق، خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.


وقال نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي: “كانت هناك بعض الأهداف الرائعة على مدار الموسم، لكن الجماهير اختارت، هدف محمد النني المذهل ضد دوندالك”.


وتابع موقع آرسنال: "هدف الدولي المصري  محمد النني، جاء من على بعد 30 ياردة من المرمى، في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في دبلن ، وسدد تسديدة لا في الزواية العليا، لا يمكن إيقافها".

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