حورية فرغلي توقع عقد مسلسل أيام وبنعيشها ..شاهد

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن انضمامها لمسلسل “أيام وبنعيشها” بشكل رسمي.

نشرت حورية فرغلي، صورا لها من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” وعلقت عليها قائلة: “توقيع عقد مسلسل أيام وبنعيشها .. انتظرونى قريبا .. #حورية_فرغلي”.



وكانت حورية فرغلي، قد استعادت ذكرياتها مع صور قديمة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وظهرت في الصورة بإطلالة رقيقة ، وعلقت علي الصورة قائلة : "أيام زمان".

جدير بالذكر أن حورية فرغلي تستعد الفترة المقبلة لعودتها للوسط الفني بعد انتهاء فترة نقاهة عملية أنفها التي خضعت لها مؤخراً بالولايات المتحدة الأمريكية.