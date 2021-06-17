مصرع سيدة مسنة في حريق شقة بأسيوط

لقيت مسنة مصرعها، مساء أمس الأربعاء، في اندلاع حريق شقة سكنية بالطابق السابع بمنطقة فريال حي شرق أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي منطقة فريال، بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، وفاة "سلوى.ت.ا" 70 عامًا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

تم تحرير المحضر اللازم.