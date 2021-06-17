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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إشارة مرور لمنع الحوادث.. مطلب سكان شارع الطيران في مدينة نصر

صدى البلد

يعانى سكان شارع الطيران في حي مدينة نصر بالقاهرة، من عدم وجود إشارة مرور، في الاتجاهين؛ مما يتسبب في الكثير من الحوادث، أثناء عبور المشاة.

وقال المواطن أشرف محمد، في استغاثته التي بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من من مشكلة يومية، تتمثل فى صعوبة عبور الطريق السريع بشكل آمن، خاصة كبار السن وذوي الإعاقات؛ نظرًا لارتفاع الكباري المخصصة لعبور المشاة لأكثر من 5 أمتار.

وأضاف: “يعد الشارع من أكثر الطرق خطورة، خاصة مع عدم وجود لوحات إرشادية، أو إشارة مرور؛ مما أدى لتزايد الحوادث المميتة عليه”.    

وطالب السكان بوضع إشارة مرور أو شرطى لتنظيم مرور السيارات للحد من الحوادث، إضافة إلى معاناة كبار السن والأطفال فى عبور الشارع.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اشارة مرور خدمة بين الناس عبور الطريق

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