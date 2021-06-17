إشارة مرور لمنع الحوادث.. مطلب سكان شارع الطيران في مدينة نصر

يعانى سكان شارع الطيران في حي مدينة نصر بالقاهرة، من عدم وجود إشارة مرور، في الاتجاهين؛ مما يتسبب في الكثير من الحوادث، أثناء عبور المشاة.

وقال المواطن أشرف محمد، في استغاثته التي بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من من مشكلة يومية، تتمثل فى صعوبة عبور الطريق السريع بشكل آمن، خاصة كبار السن وذوي الإعاقات؛ نظرًا لارتفاع الكباري المخصصة لعبور المشاة لأكثر من 5 أمتار.

وأضاف: “يعد الشارع من أكثر الطرق خطورة، خاصة مع عدم وجود لوحات إرشادية، أو إشارة مرور؛ مما أدى لتزايد الحوادث المميتة عليه”.

وطالب السكان بوضع إشارة مرور أو شرطى لتنظيم مرور السيارات للحد من الحوادث، إضافة إلى معاناة كبار السن والأطفال فى عبور الشارع.

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