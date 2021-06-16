نائب وزير الإسكان يكشف عن تفاصيل المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة الصرف..فيديو

قال دكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إن توطين الصناعات التي تخدم إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أمر ضروري.

وأضاف اسماعيل خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه سيتم عمل زيارات للمصانع من أجل رؤية التصنيع ودعم الصناعة الوطنية.

وتابع نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية حجم الاحتياج الحالي الضخم لتصنيع جميع المهمات التي تستخدم في إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ظل المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها.

وأشار إسماعيل أن الدولة المصرية كبيرة وحجم الإستثمارات بالصرف الصحي والشرب يصل إلى 50 مليار جنيه .