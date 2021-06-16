مصظفى قمر يحتفل بزفاف نجله إياد

احتفل الفنان مصطفى قمر اليوم ، بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين .

وقامت الفنانة لقاء سويدان ، بنشر فيديو للفنان مصطفى قمر و ايهاب توفيق ومحمد حماقى يحيون الفرح .

يذكر أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواد ، بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

قصة فارس بلا جواز



يجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه الزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.



ويوافق «فارس» على شرط جده، حتى يسدد الديون على الفندق، والتي تهدده بالحبس، ويساعده المحامي الخاص به «غلاب»، في البحث عن عروسة، إلا أنهما يفشلان في كل مرة؛ لأسباب مختلفة، وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل.

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