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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب ينهي معسكره التدريبي إستعدادا لـ كأس العرب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

أنهي اليوم الأربعاء منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر معسكره التدريبي إستعدادا للمشاركة فى نهائيات بطولة كاس العرب.

 

وتقام بطولة كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.

 

واختارت لجنة الحكام فى بطولة كاس العرب للشباب برئاسة جمال الغندور الثنائى الدولى محمد معروف والمساعد تحسين أبوالسادات من أجل المشاركة فى إدارة منافسات البطولة.

 

وتغلب منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر على نظيره منتخب العراق بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى جمعت بينهما على أحد ملاعب استاد القاهرة.

 

ويستعد منتخبا مصر والعراق للشباب بقوة للمشاركة فى نهائيات كأس العرب للمنتخبات الشباب.

 

وأرسلت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة العديد من الخطابات إلى الأندية من أجل استدعاء اللاعبين الذين تقرر ضمهم إلى معسكر منتخب الشباب وجاء أبرزهم لاعب نادى كابسي نور فتحي.

 

وشددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على اللاعبين الذين تم استدعائهم ضرورة إحضار شهادة ميلاد مميكنة إضافة إلى الخضوع لاختبار خاص بتحديد أعمار اللاعبين تفاديا لتكرار وقائع التزوير الذى حدث فيما سبق فى منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان.

 

واستدعى فى وقت سابق محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2003 خلال شهر فبراير الماضي  50 لاعبًا جديدا للمعسكر الفراعنة الصغار للخضوع للاختبار والتقييم فى المعسكر التدريبي على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال المباريات الرسمية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا وكأس العالم 2023 في إندونيسيا.

 

وتستضيف ملاعب مصر خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبلين بطولة كأس العرب للشباب بمشاركة 16 فريقا مقسمة إلى أربع مجموعات.

 

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للشباب عن المجموعات الآتية:

 

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

 

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

 

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

 

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

 

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

 

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا. 

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