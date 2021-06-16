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رئيس التحرير
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الثروة الحيوانية والداجنة: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان ونمتلك 826 مركزا..فيديو

دكتور طارق سليمان
دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة

قال دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إننا نمتلك 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى 14 محافظة مؤكدا أن وزير الزراعة قد وافق على إنشاء مراكز جديدة لتجميع الألبان.

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وأضاف سليمان خلال ماداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن يتم العمل على توفير منتجات صحية وأمنة من الألبان بأسعار مناسبة.

 

وتابع  رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن صناعة منتجات الألبان صناعة وطنية ومؤكدا أنه لدينا اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا. 

 

وأشار سليمان أن القيادة السياسية تهتم بتطوير منتجات الألبان وتقدم الدعم الكامل لها.

 

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