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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب تقدمه لخطبتها أكثر من مرة.. فتاة تطعن شابا بـ مفك يستقر في رأسه .. تفاصيل

صدى البلد

روى الإعلامي تامر أمين تفاصيل طعن فتاة لشخص بـ "مفك" في رأسه، قائلا: بالأمس وصل مستشفى سوهاج الجامعي شخص مصاب بـ "مفك" 10 سنتيمتر في رأسه..مضيفا: "المفك بالكامل استقر داخل رأس الشخص".
 

وأضاف " تامر أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن سبب الطعن هو تقدم الشاب أكثر من مرة لخطبة الفتاة، مما جعلها تطعنه بهذا الشكل".

 

وقال عمر الشيباني، مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جامعة سوهاج، إن المصاب يبلغ من العمر 45 عاما مصاب بطعن في الرأس بـ "مفك" طوله 10 سنتيمتر، منوها إلى أن المصاب كان في وعيه تماما.

 

وأكمل: بعد إجراء الأشعات اللازمة وجدنا أن العلامات الحيوية للشخص على ما يرام، وتم إجراء أشعات على شرايين الرقبة ايضا حتى نتأكد من سلامتها.
 

وأشار إلى أن الشخص كان مصابا في الكتف، بالإضافة إلى إصابة الرأس، موضحا أنه تم تجهيز وتوفير كافة الأدوات المطلوبة وقمنا بإجراء العملية للشاب من أجل إخراج "المفك".

 

الإعلامي تامر أمين مستشفى سوهاج الجامعي جراحة المخ والأعصاب سوهاج اخبار التوك شو

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