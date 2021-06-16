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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزير الشباب والرياضة يشهد اختبارات الشباب المتطوعين لمعرض الكتاب بدورته ال52

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، الاختبارات المنعقدة للشباب المتقدمين للتطوع في تنظيم معرض الكتاب في دورته ال٥٢، الذي يقام تحت شعار «في القراءة حياة» خلال الفترة من 30 يونيو الحالي حتى 15 يوليو 2021،  بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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والتقى الدكتور أشرف صبحي مجموعة من الشباب والفتيات المتقدمين للاختبارات المقامة بمركز التعليم المدني بالجزيرة، للتعرف على الأسباب التي دفعتهم للتطوع في تنظيم المعرض، والإطلاع على الخبرات التنظيمية التي يتمتعون بها، وقدرتهم في تسهيل جولة الزائرين للمعرض في إطار  تنفيذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع الزائرين.

 
أكد صبحي أهمية ودور الشباب في المشاركة بشكل تطوعي في تنظيم مختلف الأحداث والبطولات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر، لافتاً أن مشاركة الشباب في تنظيم تلك البطولات تعد واحدة من أهم أسباب تحقيق النجاح لها. 
 

جدير بالذكر انه يتم تنفيذ البرنامج من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تقدم للبرنامج نحو 10 آلاف شاب وفتاة، من خلال رابط المشاركة بالبرنامج  والذي تم نشره علي الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وشهد الرابط اقبال كثيف باولى ايام اطلاقة،  حيث اجريت الاختبارات  لقرابة ٢٥٠٠ شاب للجان التوثيق الاعلامي ولجنة التنظيم والمعلومات.

يذكر أن باب التسجيل للبرنامج فتح من يوم الاربعاء 2 يونيو حتى يوم الخميس 10يونيو، وتجرى المقابلات الشخصية أيام 14 و15 و16 يونيو.

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